إضافات ممنوعة في حملات الحج إلا بموافقة المدني

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجه الدفاع المدني تحذيرًا إلى أصحاب حملات الحج بشأن سلامة الحجاج.

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وأكد المدني أنه لسلامة ضيوف الرحمن يمنع إضافة بعض التجهيزات دون الحصول على الموافقة الرسمية من المديرية، ومنها وضع ألواح جبسية غير مقاومة للحريق أو غير مرخصة، وأيضًا وضع أجهزة للطبخ خارج المطبخ المعتمد.

وقال المدني: إنه يمنع أيضًا إضافة المواضئ ودورات المياه، أو مواد تغطية المداخل والممرات سواء تمديدات أو أجهزة كهربائية من ثلاجات وأفران وغلايات ومكيفات ووحدات إنارة أو أسلاك كهربائية.