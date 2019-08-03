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2019-08-03 تشاجرا على المخدرات وأطلقا النار فضبطتهما شرطة عسير متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني Advertisements قبضت شرطة عسير على شخصين تورطا في بيع المواد المخدرة، ثم تشاجرا وأطلقا النار بينهما. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتورطين في ذلك، مفيدة بأنه اتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة على الآخر، فيما تم ضبط أقراص أمفيتامين (كبتاجون) بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.









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