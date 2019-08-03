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2019-08-03 تحرير مناطق جديدة في معقل الحوثيين بصعدة متابعات الخليج 365 - واس حرر الجيش اليمني مسنودًا بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، بأن قوات الجيش اليمني حررت مرتفعات جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مبينًا أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية.









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