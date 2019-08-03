القبض على شخصين تشاجرا بسلاح ناري و بحوزتهما أقراص مخدرة في عسير

الخليج 365-متابعات

ألقت شرطة عسير، اليوم، السبت، القبض على شخصين، تشاجرا بإطلاق النار، أثناء قيام أحدهما بالإتجار و بيع مواد مخدرة للآخر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير : “إنه وبالإشارة لما تم تداوله عن التشاجر و إطلاق النار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتورطين ، و اتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر، وقد ضُبط بحوزتهما أقراص أمفيتامين (كبتاجون)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة عسير، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.