هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

في حرصها على صحة وسلامة المواطنين كشفت وزارة الصحة ،اليوم ، في ردها على تغريدة أحد المواطنين حقيقة علاج فيتامين بي 17 في مرض السرطان حسب ما رأى في إحدى الإعلانات.

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وفي تغريدته تساءل مواطن على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” إن كان هذا المنتج يساعد في الشفاء من السرطان أم لا قائلا: السلام عليكم جاتني رسالة تفيد بان هذا الدواء فعال لمرضى السرطان عفانا الله واياكم من الامراض .. السؤال: هل احد من الاخوة والاخوات عنده مايفيد بشأن هذا العلاج.؟صورة مع التحية للجهة المختصة للافادة

و من جانبها ردت وزارة الصحة على حسابها الرسمي بتويتر مفيدة بأنه

لا توجد دراسات علمية كافية تثبت فائدة دواء Amygdalin المعروف ب فيتامين b17 في علاج السرطان.