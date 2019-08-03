شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد وصول حجاج ماليزيين مستفيدين من «مبادرة طريق مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) رصدت "الخليج 365" توافد الحجيج لمدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط اكتمال منظومة الخدمات والتي تقدمها كافة الجهات المعنية. وشاركت "الخليج 365" في استقبال إحدى رحلات مبادرة «طريق مكة» والقادمة من ماليزيا، إذ ارتسمت على وجوه ضيوف الرحمن السعادة جراء الخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات التي أشرف عليها مدير عام الجوازات سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.



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