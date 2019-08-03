شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات القصيم.. يخضن تحديات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

طوّعت عضوات مجلس فتيات القصيم جهودهن، وأسهمن في أعمالهن الوطنية والاجتماعية لخدمة فتيات المنطقة، من خلال عدد من المبادرات التي قام بها المجلس، وآخرها نجاح معسكر تبيان البرمجي، الذي رعى حفل ختامه أمير منطقة القصيم الأربعاء الماضي، إذ يعد من أهم المبادرات التي نفذها مجلس الفتيات في القصيم.

التفاني من قبل المجلس في خدمة فتيات المنطقة، دفع الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إلى استقباله يوم الخميس الماضي في مكتبه بمقر ديوان الإمارة، أمين عام مجلس فيتات المنطقة منال المهنا وعضوات المجلس، مرحباً بهن، مقدما شكره لهن على عملهن التطوعي العظيم، واصفا العمل بـ«الخيري».

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وقال الأمير فيصل بن مشعل: «إن ما قامت به منال المهنا وأعضوات المجلس يدل على المواطنة الصادقة لبنات هذا الوطن المعطاء، وحبهن لتقديم العمل التطوعي والاجتماعي الذي يخدم جميع المراحل العمرية لفتيات المنطقة، مشيراً إلى أن الجهود التي قدمتها هي وزميلاتها في مجلس فتيات القصيم محل تقدير واعتزاز وفخر الجميع، ويؤكد مدى عمق محبة بنات هذه المنطقة لتقديم كل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً».

من جانبها، أعربت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا عن بالغ شكرها وتقديرها على حسن استقبال أمير المنطقة لها، مشيرةً إلى أن الفضل لأمير منطقة القصيم بعد الله سبحانه وتعالى، وفكرته بإنشاء مجلس فتيات القصيم، مؤكدة أن هذا التكريم منه يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لكل ما يخدم فتيات المنطقة، ويحقق تطلعاتهن ومتطلباتهن، وتحقيقاً لطموح قيادتنا الرشيدة في تمكين المرأة في العمل والتطوير والتنمية، لافتةً إلى أن ما قامت به هو واجب عليها أمام وطنها المعطاء وفتيات المنطقة اللاتي يستحققن أكثر من ذلك.

يذكر أن «معسكر تبيان البرمجي» شاركت فيه 90 متدربة في البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في القصيم.