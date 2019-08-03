، على الهواء مباشرة .. قناة 22 وصحافيو الوطن يوقعان اتفاقية شراكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإنتاج برامج نوعية تهم المجتمع في شتى المجالات

وقعت اليوم اتفاقية شراكة إعلامية بين قناة 22 الفضائية وملتقى "صحافيو" الوطن، بمقر القناة بمدينة الرياض، وذلك ضمن توجههم نحو إنتاج برامج تلفزيونية تواكب ما وصل إليه الإعلام المرئي من تطور وتقنيات بصرية حديثة، ومن باب المسؤولية الإعلامية.

وقعت الاتفاقية وسط حفل بهيج بث على الهواء مباشرة، مساء اليوم، وقد مثل صحافيو الوطن في توقيع اتفاقية الشراكة سعيد بن هليّل العجل رئيس مجلس إدارة الملتقى والدكتور مهدي بوفطيم مستشار قناة 22 الفضائية ممثلاً للقناة.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج برامج نوعية تهم المجتمع في شتى المجالات من قِبل صحافيي الوطن لتبث عبر القناة الشريك، كما سيتم تغطية بعض أنشطة صحافيي الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التي تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنَّ له الحضور..

كما تستهدف الشراكة تغطية بعض أنشطة صحافيي الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التي تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنَّ له الحضور.

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