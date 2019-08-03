، الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "الجندي الشراحيلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وكيل "العارضة" ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد

أدى الجموع بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبي بكر الصديق بإسكان روان بالعارضة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول خالد بن علي شراحيلي، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأدى الصلاة على الشهيد وكيل محافظة العارضة أ. يحيى بن جبريل حكمي، بحضور مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد ركن سالم بن زاهر الشهري.

ونقل وكيل محافظة العارضة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، وكذلك تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين التشديد على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل محافظة العارضة عدد من ضباط وأفراد حرس الحدود ومديري الدوائر الحكومية والمشايخ، وجموع من أهالي العارضة.

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