، صحة الطائف تتحول إلى "خلية" من العمل على مدار الساعة من أجل خدمة ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - سخرت الشؤون الصحية بالطائف كل الإمكانات البشرية والتجهيزية من أجل خدمة ضيوف الرحمن عبر مختلف الطرقات في طريقهم إلى مكة المكرمة ولحين عودتهم سالمين غانمين.. وتحولت المستشفيات والمراكز الصحية وبالذات الواقعة على طرقات الحجاج إلى خلية من العمل المستمر, وراعت الشؤون الصحية في خطتها تقريب الخدمات الصحية والإسعافية على تلك الطرقات من خلال تشغيل بعض المراكز على مدار الساعة. كما شرعت الشؤون الصحية في تنفيذ خطتها لحج هذا العام, من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في طريقهم إلى المشاعر المقدسة عبر كل الطرقات المؤدية إلى مكة المكرمة, وستستمر الخطة لحين إكمال ضيوف الرحمن مناسكهم وعودتهم سالمين غانمين.. وأشار مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس, إلى أنه تم رفع الجاهزية في كل المستشفيات وبالذات أقسام الطوارئ. وتجنيد المراكز الصحية في العطيف, رضوان, ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير, ميقات وادي محرم, البهيتة, السيل الكبير, السر,عشيرة, لتقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة, موضحًا أنه تم تجهيز المراكز الصحية بما تحتاج إليه من الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة التي تصب في خدمة الضيوف الكرام. كما تضمنت الخطة تجهيز فرق طبية متحركة في المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة من أجل التحرك الميداني في حالة تلقي أي بلاغات من الجهات المختصة. كما تضمنت الخطة توفير كميات من الدم ومشتقاته في كل بنوك الدم تحسبًا لأي طارئ, وإعداد خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع مختلف الظروف, وخطة للدعم والمساندة في حالة وقوع أي طارئ في المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة, وتجهيز مراكز النقل الإسعافي ودعمها بما تحتاج إليه من الكوادر وسيارات الإسعاف. كما تم استحداث مركز للنقل الإسعافي بالسيل الكبير لخدمة ميقات قرن المنازل ومركز صحي السيل الكبير, ومركز البهيتة, وأكد أن صحة الطائف قامت وتقوم بحملات توعوية صحية في المواقيت ومنافذ الدخول من أجل إيصال الرسائل التوعوية إلى ضيوف الرحمن في طريقهم إلى مكة المكرمة, موضحًا أن هناك خططًا مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة (المحافظة, الدفاع المدني, الهلال الأحمر, الجهات الأمنية) من أجل التكامل في خدمة ضيوف الرحمن والتعامل مع الحالات الطارئة فور تلقي أي بلاغات عبر غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.. وأكد المؤنس أن الخطة ستستمر لحين عودة الحجاج غانمين سالمين بعد أداء نسكهم, حيث روعي في الخطة الاستمرارية حتى منتصف هذا الشهر.. وقال "المؤنس"إن صحة الطائف قامت بخطوة في هذا العام ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة" التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة في وقت سابق, واستهدفت الشؤون الصحية طريقي الرياض والسيل بخطة تدريب خاصة باعتبار أن هذه الطرقات تزدحم بسيارات وحافلات الحجاج, وقد تم العمل على تدريب كل العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات الواقعة على طريق الطائف-الرياض, وطريق الطائف-السيل – مكة من قِبل المتخصصين في إدارة الطوارئ على العديد من المهارات المطلوبة الرامية إلى رفع عمليات الارتقاء بالخدمات الإسعافية , وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث, وعمليات الإنقاذ, كما تم تدريب شركاء الشؤون الصحية (أمن الطرق,الدفاع المدني) على مهارات" المستجيب الأول" بهدف إثراء معلوماتهم وتزويدهم بأبرز المهارات التي تفيدهم في التعامل مع الحالات ميدانيًا لحين وصول سيارات الإسعاف, وقد استفاد من تلك الدورات ما يقارب من 308 ما بين ممارسين صحيين ورجال أمن, منوهًا في الوقت نفسه بالدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتسخير كل الإمكانات لخدمتهم, وكذلك التوجيهات السديدة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اللذين يوجهان ويتابعان كل ما من شأنه خدمة الضيوف الكرام, وكذلك المتابعة الحثيثة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي محافظ الطائف اللذين يتابعان سير العمل أولاً بأول وسط توجيهات مستمرة. الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالأرقام - 8 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة - 40 سيارة إسعاف مجندة للتحرك الميداني على الطرقات المختلفة - 15 مستشفى رفعت جاهزيتها تحسبًا لأي طارئ - 500 متبرع بالدم في أولى الحملات - 3 عربات "قلف" لتسهيل التحرك في ميقات السيل وخدمة ضيوف الرحمن - سيارة صيانة متنقلة للتعامل مع أي حالات أعطال - 2 برادة متحركة لنقل أي أدوية في حالة الطلب - 200 جهاز لاسلكي متنوع لسرعة تمرير وتبادل المعلومات والبلاغات - 308 عنصر ما بين ممارسين ورجال أمن تم تدريبهم على الإسعافات الأولية ومهارات التعامل مع الأزمات والكوارث

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 11:51 PM Advertisements صحة الطائف تتحول إلى "خلية" من العمل على مدار الساعة من أجل خدمة ضيوف الرحمن صحة الطائف تتحول إلى "خلية" من العمل على مدار الساعة من أجل خدمة ضيوف الرحمن سخرت الشؤون الصحية بالطائف كل الإمكانات البشرية والتجهيزية من أجل خدمة ضيوف الرحمن عبر مختلف الطرقات في طريقهم إلى مكة المكرمة ولحين عودتهم سالمين غانمين.. وتحولت المستشفيات والمراكز الصحية وبالذات الواقعة على طرقات الحجاج إلى خلية من العمل المستمر, وراعت الشؤون الصحية في خطتها تقريب الخدمات الصحية والإسعافية على تلك الطرقات من خلال تشغيل بعض المراكز على مدار الساعة. كما شرعت الشؤون الصحية في تنفيذ خطتها لحج هذا العام, من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في طريقهم إلى المشاعر المقدسة عبر كل الطرقات المؤدية إلى مكة المكرمة, وستستمر الخطة لحين إكمال ضيوف الرحمن مناسكهم وعودتهم سالمين غانمين.. وأشار مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس, إلى أنه تم رفع الجاهزية في كل المستشفيات وبالذات أقسام الطوارئ. وتجنيد المراكز الصحية في العطيف, رضوان, ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير, ميقات وادي محرم, البهيتة, السيل الكبير, السر,عشيرة, لتقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة, موضحًا أنه تم تجهيز المراكز الصحية بما تحتاج إليه من الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة التي تصب في خدمة الضيوف الكرام. كما تضمنت الخطة تجهيز فرق طبية متحركة في المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة من أجل التحرك الميداني في حالة تلقي أي بلاغات من الجهات المختصة. كما تضمنت الخطة توفير كميات من الدم ومشتقاته في كل بنوك الدم تحسبًا لأي طارئ, وإعداد خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع مختلف الظروف, وخطة للدعم والمساندة في حالة وقوع أي طارئ في المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة, وتجهيز مراكز النقل الإسعافي ودعمها بما تحتاج إليه من الكوادر وسيارات الإسعاف. كما تم استحداث مركز للنقل الإسعافي بالسيل الكبير لخدمة ميقات قرن المنازل ومركز صحي السيل الكبير, ومركز البهيتة, وأكد أن صحة الطائف قامت وتقوم بحملات توعوية صحية في المواقيت ومنافذ الدخول من أجل إيصال الرسائل التوعوية إلى ضيوف الرحمن في طريقهم إلى مكة المكرمة, موضحًا أن هناك خططًا مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة (المحافظة, الدفاع المدني, الهلال الأحمر, الجهات الأمنية) من أجل التكامل في خدمة ضيوف الرحمن والتعامل مع الحالات الطارئة فور تلقي أي بلاغات عبر غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.. وأكد المؤنس أن الخطة ستستمر لحين عودة الحجاج غانمين سالمين بعد أداء نسكهم, حيث روعي في الخطة الاستمرارية حتى منتصف هذا الشهر.. وقال "المؤنس"إن صحة الطائف قامت بخطوة في هذا العام ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة" التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة في وقت سابق, واستهدفت الشؤون الصحية طريقي الرياض والسيل بخطة تدريب خاصة باعتبار أن هذه الطرقات تزدحم بسيارات وحافلات الحجاج, وقد تم العمل على تدريب كل العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات الواقعة على طريق الطائف-الرياض, وطريق الطائف-السيل – مكة من قِبل المتخصصين في إدارة الطوارئ على العديد من المهارات المطلوبة الرامية إلى رفع عمليات الارتقاء بالخدمات الإسعافية , وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث, وعمليات الإنقاذ, كما تم تدريب شركاء الشؤون الصحية (أمن الطرق,الدفاع المدني) على مهارات" المستجيب الأول" بهدف إثراء معلوماتهم وتزويدهم بأبرز المهارات التي تفيدهم في التعامل مع الحالات ميدانيًا لحين وصول سيارات الإسعاف, وقد استفاد من تلك الدورات ما يقارب من 308 ما بين ممارسين صحيين ورجال أمن, منوهًا في الوقت نفسه بالدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتسخير كل الإمكانات لخدمتهم, وكذلك التوجيهات السديدة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اللذين يوجهان ويتابعان كل ما من شأنه خدمة الضيوف الكرام, وكذلك المتابعة الحثيثة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي محافظ الطائف اللذين يتابعان سير العمل أولاً بأول وسط توجيهات مستمرة. الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالأرقام - 8 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة - 40 سيارة إسعاف مجندة للتحرك الميداني على الطرقات المختلفة - 15 مستشفى رفعت جاهزيتها تحسبًا لأي طارئ - 500 متبرع بالدم في أولى الحملات - 3 عربات "قلف" لتسهيل التحرك في ميقات السيل وخدمة ضيوف الرحمن - سيارة صيانة متنقلة للتعامل مع أي حالات أعطال - 2 برادة متحركة لنقل أي أدوية في حالة الطلب - 200 جهاز لاسلكي متنوع لسرعة تمرير وتبادل المعلومات والبلاغات - 308 عنصر ما بين ممارسين ورجال أمن تم تدريبهم على الإسعافات الأولية ومهارات التعامل مع الأزمات والكوارث

، صحة الطائف تتحول إلى "خلية" من العمل على مدار الساعة من أجل خدمة ضيوف الرحمن ،

المصدر : الخليج 365

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