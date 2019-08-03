محمد بن مسعود - الدمام - سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يحرِّر سلسلة جبلية في صعدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-03 حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. Advertisements 03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 11:13 PM سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. ، مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يحرِّر سلسلة جبلية في صعدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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