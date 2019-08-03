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أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.
ووفقًا لـ"رويترز"، ذكرت شرطة إل باسو على "تويتر" أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.
إطلاق نار كثيف في مركز تسوق بتكساس.. وإصابة 18 شخصًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-03
أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.
ووفقًا لـ"رويترز"، ذكرت شرطة إل باسو على "تويتر" أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
10:17 PM
الشرطة طالبت بتفادي الموقع
أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.
ووفقًا لـ"رويترز"، ذكرت شرطة إل باسو على "تويتر" أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.
، إطلاق نار كثيف في مركز تسوق بتكساس.. وإصابة 18 شخصًا ،
المصدر : الخليج 365
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