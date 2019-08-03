محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والمقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين على ملعب زعبيل بمدينة دبي. وحدد النادي بيع التذاكر عبر منافذ البيع المخصصة في ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية كونها أرضًا محايدة اختارها فريق الاتحاد لإقامة المباراة. وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي: 20 درهمًا للدرجة الثانية، و50 للأولى، و200 لدرجة الـVIB، على أن تبدأ عمليات بيع التذاكر من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي. الاتحاد يطرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن في منافذ بيع ملعب زعبيل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-03 أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والمقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين على ملعب زعبيل بمدينة دبي. وحدد النادي بيع التذاكر عبر منافذ البيع المخصصة في ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية كونها أرضًا محايدة اختارها فريق الاتحاد لإقامة المباراة. وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي: Advertisements 20 درهمًا للدرجة الثانية، و50 للأولى، و200 لدرجة الـVIB، على أن تبدأ عمليات بيع التذاكر من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي. 03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 11:02 PM في افتتاح دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في افتتاح دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والمقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين على ملعب زعبيل بمدينة دبي. وحدد النادي بيع التذاكر عبر منافذ البيع المخصصة في ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية كونها أرضًا محايدة اختارها فريق الاتحاد لإقامة المباراة. وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي: 20 درهمًا للدرجة الثانية، و50 للأولى، و200 لدرجة الـVIB، على أن تبدأ عمليات بيع التذاكر من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي. ، الاتحاد يطرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن في منافذ بيع ملعب زعبيل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يطرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن في منافذ بيع ملعب زعبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.