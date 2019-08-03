، مدرب منتخب "نيجيريا" غير راضٍ عن وجود "أحمد موسى" في "النصر"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن وجوده في نادٍ أوروبي كبير سيكون أفضل له

قال الألماني جرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن قرار اللاعب أحمد موسى مغادرة أوروبا والاحتراف في النصر كان قرارًا خاطئًا، وإن هذا القرار لم يُرضِه بوصفه مدربًا للمنتخب النيجيري.

وقال روهر في تصريحات، نقلتها الصحف النيجيرية، إن اللاعب كان مستواه سيرتفع كثيرًا حال وجوده مع فريق أوروبي كبير، عكس الآن. معترفًا في الوقت ذاته بأن اللاعب يقاتل للحفاظ على مستواه.

وتابع المدرب في حديث لـ "SportingLife" : علينا أن نكون صادقين.. لن يكون من السهل أبدًا عليه اللعب بمستويات عالية دائمًا. هو دائمًا يؤدي بجدية ليكون جاهزًا تمامًا، وهو الشيء الذي أحبه دائمًا فيه".