المملكة العربية السعودية تلغي الولاية على المرأة في حالة السفر

أعلنت صحيفة عكاظ في المملكة العربية السعودية بأن الحكومة قررت أن تسمح للمرأة السعودية في أن تحصل على جواز سفر وأن تتمكن من السفر للخارج من غير الحاجة في أن تحصل على موافقة مسبقة من جانب ولي الأمر، وأصدرت الصحيفة بأنه وفق التعديلات الجديدة فأنه اصبح للمرأة الحق التي يوفرها لها القانون وهي نفس الحقوق التي تمنح للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن هم تجاوزوا 21 عام، ولن يكونوا في حاجة للحصول على تصريح سفر من جانب الولي إلا في حالة وجود حضانة أو للقصر أو للشخص المتوفي.

حيث قد ألغت التعديلات الجديدة نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من قانون المادة الـ30 لتكون على النحو التالي “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.