اخبار السعوديه

المملكة العربية السعودية تلغي الولاية على المرأة في حالة السفر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت صحيفة عكاظ في المملكة العربية بأن الحكومة قررت أن تسمح للمرأة السعودية في أن تحصل على جواز سفر وأن تتمكن من السفر للخارج من غير الحاجة في أن تحصل على موافقة مسبقة من جانب ولي الأمر، وأصدرت الصحيفة بأنه وفق التعديلات الجديدة فأنه اصبح للمرأة الحق التي يوفرها لها القانون وهي نفس الحقوق التي تمنح للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن هم تجاوزوا 21 عام، ولن يكونوا في حاجة للحصول على تصريح سفر من جانب الولي إلا في حالة وجود حضانة أو للقصر أو للشخص المتوفي.

حيث قد ألغت التعديلات الجديدة نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من قانون المادة الـ30 لتكون على النحو التالي “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا