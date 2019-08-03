الفتاة التي انتشرت صورتها مؤخراً وهي تحيي ولي العهد.. تروي تفاصيل الصورة

دبي - بواسطة محمد فارس انتشر على مواقع التواصل بشكل واسع، بعد القرارات الأخيرة التي صدرت لصالح المرأة، صورة لفتاة تدعى "منيرة"، وهي تحيي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعفوية.

وقالت الفتاة منيرة، بحسب "العربية نت"، إنها تفاجأت بتداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بعدما نشرتها في حسابها بتويتر قبل شهرين، مشيرة إلى أن شقيقتها التقطت هذه الصورة لها، أثناء خروجها من إحدى قاعات السينما بالرياض لأول مرة.

وأضافت أنها غادرت القاعة فرحة بهذا التطور الذي وصلت إليه المملكة، من تسهيل كل سُبل الترفيه، لافتة إلى أنها شاهدت صورة ولي العهد، أثناء خروجها من القاعة فاتجهت إليها مسرعة لتحييه، فانتهزت شقيقتها الفرصة والتقطت الصورة.

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