شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تؤكد : "للإرهاب في اليمن ثلاث أذرع ، الحوثيون و«القاعدة» و«داعش» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكدت صحيفة إماراتية، أن "للإرهاب في اليمن ثلاث أذرع، الحوثيون و«القاعدة» و«داعش»، تتناوب في جرائمها بحق الشعب اليمني، بين قصف أو تفجير أو مفخخات، جميعها تنفذ أجندات مدفوعة من الخارج بهدف حصار اليمن وأهله، واستخدام أرضه نقطة تجمع للقتلة والمجرمين الذين يقفون ضد الشرعية والجهود العربية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الصادرة السبت 3 أغسطس / آب 2019، أن "الجماعات الإرهابية الثلاث، تنطلق من أساس واحد هو التطرف والقتل وسفك الدماء، لسبب واحد، وهو خلق حالة من عدم الاستقرار لكونها تمثل بيئة خصبة لنمو مثل هذه التنظيمات الكارهة للحياة، والمدعومة والمدفوعة من جهات ودول لإثارة الفتن والطائفية في المجتمعات العربية المختلفة".

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وبينت أنه "في التوقيت ذاته ينفذ «الحوثيون» و«القاعدة» هجومين إرهابيين في مدينة عدن، وفي اليوم التالي يضرب إرهاب «داعش» في محافظة أبين، والضحايا جلهم ممن اختاروا طريق الحق إلى جانب وطنهم وشعبهم، ورفضوا وجود هؤلاء القتلة بين ظهرانيهم، وسيستمر أقرانهم بالذود عن بلادهم حتى القضاء على هذه العناصر الميليشياوية الإرهابية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكومة اليمنية، مستمرة وبدعم من قوات التحالف، باستعادة الشرعية وإخراج هذه التنظميات الإرهابية، وما النجاحات العسكرية واتساع حجم المناطق المسيطر عليها من قوة الشرعية، إلا الدليل الأكبر على اقتراب دحر «ثلاثي الإرهاب» بشكل نهائي، وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن".