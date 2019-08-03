تعرف على عقوبات نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج‎

نبهت النيابة العامة إلى العقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي حددتها الجهات الأمنية. وقالت النيابة العامة إن عقوبة المخالف بالسجن تختلف بحسب تكرار المخالفة، ففي المرة الأولى يعاقب بالسجن 15 يوما، وفي المرة الثانية شهرين، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح.

وتتضمن العقوبات كذلك غرامة مالية 10000 ريال في المرة الأولى، و25000 ريال في المرة الثانية، و50000 ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج. كما تشمل العقوبات ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، إضافة إلى المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، فضلاً عن التشهير بالمخالف.