“الأرصاد”: هذه أعلى درجات الحرارة المسجّلة في المملكة اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجّلة اليوم السبت، وذلك بحسب ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وبيّن المركز، وفقاً لما سجّلته 4 مراصد مختلفة، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في مرصد الأحساء بـ48 درجة مئوية، تلاه مرصد القصيم بـ47 درجة مئوية، ثم مرصدا الدمام وينبع، واللذان سجّلا 46 درجة مئوية.