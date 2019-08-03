“الأرصاد”: هذه أعلى درجات الحرارة المسجّلة في المملكة اليوم السبت

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجّلة اليوم السبت، وذلك بحسب ما أصدره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وبيّن المركز، وفقاً لما سجّلته 4 مراصد مختلفة، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في مرصد الأحساء بـ48 درجة مئوية، تلاه مرصد القصيم بـ47 درجة مئوية، ثم مرصدا الدمام وينبع، واللذان سجّلا 46 درجة مئوية.
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