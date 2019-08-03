أمانة الرياض تهيئ 10 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي

انطلقت اليوم أعمال البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440هـ الذي تشرف عليه ويشارك في تنفيذه أكثر من أربعة آلاف موظف من مختلف إدارات أمانة منطقة الرياض. وقال المشرف العام على البرنامج الدكتور فلاح الدوسر، بأن البرنامج هذا العام اعتمد نطاق ومواقع البيع المؤقتة لبيع الأضاحي وكذلك المسالخ المؤقتة والموزعة جغرافيا على بمدينة الرياض، مع التركيز على اختيار المواقع ومراعاة المسافة بين مواقع المسالخ النظامية وكذلك مواقع أسواق بيع الأغنام الدائمة إضافة إلى خدمة أكبر شريحة من السكان بشكل حضاري ومنظم، لضمان صحتهم وسلامتهم. وأضاف أن بيع الأضاحي سيكون من خلال المواقع الثابتة في أسواق “العزيزية والسعادة والعريجاء”، إضافة لـ 10 مواقع مؤقتة موزعة جغرافياً على أنحاء متفرقة من مدينة الرياض بهدف التسهيل على المستفيدين الراغبين في شراء الأضاحي بالقرب من مقار سكناهم، مع وضع لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى نقاط البيع ومواقع الاستلام والتسليم خلال الأيام من 5-13 من شهر ذي الحجة.

وفيما يخص الذبح لفت إلى أنه تم تحديد 7 مسالخ نظامية هي “مسلخ الرياض الآلي, ومسلخ العزيزية، ومسلخ حي السعادة، ومسلخ غرب الرياض، ومسلخ شمال الرياض، ومسلخ المونسية، ومسلخ المروة” إضافة إلى ستة مسالخ متنقلة تم توزيعها على أنحاء المدينة وتحديدا بجانب بعض المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي. ومن ضمن الخدمات التي تم اعتمادها في البرنامج، ذكر أنه تم السماح للمطابخ الأهلية بمدينة الرياض والتي تنطبق عليها الشروط للسماح لها بالذبح للأيام الثلاثة الأولى من العيد، حيث يزيد عددها عن 300 مطبخ والهدف من ذلك التسهيل على الراغبين في الذبح بالقرب من مقار سكناهم، وفي هذا الخصوص سيتم منح تصاريح للمطابخ التي تم الموافقة عليها.