“الصويان” يقترح تفعيل سنة التكبير والتهليل في الجهات الحكومية والمستشفيات عبر الأنظمة...

اقترح الصحفي عبدالهادي الصويان على جميع الجهات الحكومية والمستشفيات، تطبيق سنة التهليل والتكبير، في الأيام الأولى من الحج وأيام التشريق وتفعيلها عبر الأنظمة الصوتية في مرافقها. وقال إن ذلك سيساهم في أحياء سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام- في هذه الأيام، فضلاً عن إدخال الروحانية في نفوس الموظفين والمراجعين والمنومين ويجعلهم يعيشون هذه الأيام روحانيتها بتوحيد الله وتعظيمه وحمده، فضلاً عن إكسابهم الأجر والثواب.

وأضاف “الصويان” أن كثيراً من المراكز التجارية والمجمعات، سنت منذ عدة سنوات سنة حسنة بتفعيل هذه الشعيرة من خلال تريد التهليل والتكبير والتحميد عبر مكبرات الصوت، ما تجعل المتسوقين يشعرون بروحانية في نفوسهم خلال تسوقهم. وتابع: “من الأولى أن تقوم الجهات الحكومية من وزارات وإدارات حكومية ممن لديها أنظمة صوتية في مبانيها بإحياء هذه السنة طيلة أيام العشر وأيام التشريق كي يعيش منسوبيها ومراجعيها بروحانية عظيمة”. وقال: “لاحظنا أن بعض المستشفيات في بعض المناطق تحيي هذه السنة، ولكن في أيام التشريق فقط وهذه بادرة حسنة، ولكن أرى أنه من الأفضل أن تفعل هذه المبادرة منذ إعلان دخول شهر ذي الحجة، كي يعيشوا المراجعين والمرضى روحانية هذه الأيام من بدايتها”.