اعتباراً من الغد.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ أنه اعتباراً من غد الأحد سيطرأ انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال “الحصيني”: مقدار الانخفاض المتوقع يراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية؛ لتصبح الحرارة حول أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، ويتوقع استمرار ذلك حتى عيد الأضحى.