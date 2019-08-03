«الصحة» تعلن تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بجميع الاحتياجات التموينية

أَتَمَّتْ وزارة الصحة تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بجميع الاحتياجات التموينية لموسم الحج لهذا العام 1440هـ .

وأوضحت الوزارة أنه جرى تعزيز الصرف للمستشفيات والمراكز الصحية، نظرًا إلى دورها المتمثل في العمل المساند للخدمات الصحية في حال الاحتياج لها في دعم اللجان المحددة لذلك، مبينة أنها بدأت بالإعداد والتجهيز لموسم حج هذا العام من وقت مبكر، عبر تجهيز أربعة مستشفيات في مشعر عرفات وأربعة مستشفيات في مشعر منى، بالإضافة إلى (94) مركزًا صحيًّا في المشاعر (عرفات – منى مزدلفة – منشأة الجسر)، وكذلك مراكز الاستقبال على مداخل مكة المكرمة بالإضافة إلى تجهيز 100 سيارة إسعاف صغيرة بكامل تجهيزاتها والتي يساندها 70 سيارة للطب الميداني.

يذكر أن وزارة الصحة هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بتجهيز 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًّا، فيما يشارك 30 ألفًا من منسوبي «الصحة»، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات.

كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.