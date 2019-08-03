نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الشراحيلي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول خالد بن علي محمد الشراحيلي أحد منسوبي حرس الحدود بجازان، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوهًا بما يسطره منسوبو حرس الحدود وكل القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم، واجباتهم الوطنية، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة. ..‬‬



‬من جانبهم عبر والد وذوي الشهيد «الشراحيلي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى- عز وجل- أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

