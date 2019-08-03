«سياحة المدينة» تكثف جولاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى

استعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة للارتفاع المتوقع في أنشطة الإيواء السياحي بإجازة عيد الأضحى، من خلال وضع خطة لتكثيف الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للتأكد من تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار .

وأوضح مدير عام الهيئة بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني، أنه تمّ تكليف مفتشين بالعمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك لمساندة مستثمري الأنشطة السياحية في قطاع الإيواء السياحي ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات، والقيام بزيارات ميدانية مكثّفة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للتأكّد من جودة الخدمات المقدمة والتحقق من التزام تلك المرافق بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالهيئة، ومباشرة الشكاوى التي قد ترد من المستفيدين من الخدمات السياحية عبر مركز الاتصال السياحي المجاني 19988.

وأشار إلى أنّ تكثيف الجولات الرقابية في المواسم والإجازات يأتي انطلاقًا من اهتمام الهيئة بالخدمات السياحية المقدمة وسعيًا لتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمواطن والمقيم والزائر وتوفير وسائل التواصل السريع والمناسبة لتقديم الاقتراحات والشكاوى والعمل على متابعتها وحلّها بشكل عاجل.

ودعت سياحة المدينة المنورة جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم على مستوى الخدمات المقدمة في القطاع السياحي من خلال قنوات الاتصال المتاحة عبر شبكة الإنترنت أو مركز الاتصال السياحي الموحد (19988).

