«موسم الطائف» يعلن إطلاق جائزة الأداء الإعلامي المميز

أعلن «موسم الطائف»، إطلاق «جائزة الأداء الإعلامي المتميز» في 5 مجالات متنوعة وبجوائز مالية قيمة، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الصحافة السياحية التي تثري التجربة، مستحضرة تجربة موسم الطائف بكل ما فيه من زخم وفعاليات يشهدها مصيف العرب.

كما تهدف إلى دعم التميز والابتكار في التفاعل الإعلامي بما يعزز مكانة الطائف كوجهة سياحية متميزة ومصيف للعرب.

ويحتضن الموسم أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية وطوال شهر أغسطس الجاري، ويتسع نطاق الجائزة ليشمل الصحافة الخليجية والعربية، وتتعدد مساراتها لتضم الأفضل في مجالات «القصة الإعلامية، التغطية الإعلامية، الصورة الفوتوغرافية، التغطية عبر سناب شات، التغريد عبر منصة تويتر».

ويتم استقبال المشاركات بحد أقصى بنهاية اليوم الثالث من سبتمبر، وتخضع لتقييم لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبرات الإعلامية.

وتخضع المشاركات لمجموعة من المعايير المحددة، من أهمها أن تكون «القصة الإعلامية» حقيقية وترصد تجربة سياحية، لافتة الانتباه إلى أنه من خلال موسم الطائف مصيف العرب وتكون مصحوبة بالصور والجهد الميداني الواضح، وأن يكون مع «التغطية الإعلامية» قيمة معلوماتية مضافة وترتبط برؤية وأهداف الموسم، وأن تتناغم الالتقاطة للفكرة والجهد والتأثير في «الصور الفوتوغرافية».

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ويتضح أسلوب التناول وحجم التسويق مع أفضل «تغطية سناب»، وأن يشارك صاحب «أفضل تغريدة» في هاشتاجات الموسم مع التركيز على الفكرة وقيمة ونوعية الوسائط المستخدمة، على أن ترسل جميع المشاركات مع رابط النشر عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وحدد «موسم الطائف» قيمة الجوائز الخاصة بكل مجال؛ حيث بلغت 30 ألف لأفضل قصة إعلامية، و20 ألف لأفضل تغطية، و15 ألف لأفضل صورة فوتوغرافية، و10 آلاف لأفضل تغطية عبر السناب شات، و7 آلاف لأفضل تغريدة.

وبإمكان كافة الإعلاميين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الجائزة عبر موقع مواسم السعودية الإلكتروني، وحسابات موسم الطائف في مواقع التواصل.

وسوف يجد الإعلامي المشارك في تغطية ونقل النبض اليومي للفعاليات، مساحة شاسعة للإبداع ومادة ثرية وحزمة من المسارات ومجموعة من الزوايا، سواء في سوق عكاظ أو قرية ورد أو مهرجان ولي العهد للهجن، أو سادة البيد الذي يهتم بالمشي الجبلي كما تشمل المعالم.