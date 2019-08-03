سفير المملكة لدى قرغيزستان يثمن التجاوب العاجل للقيادة بشأن إخلاء المواطن الهاملي طبيًا

توجَّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، عقب صدور التوجيهات الكريمة بنقل المواطن جبر بن زنيفر الهاملي بطائرة الإخلاء الطبي؛ ليستكمل علاجه بالمملكة، بعد أن أُصيب بسكتة دماغية أدخلته في غيبوبة بأحد مستشفيات العاصمة القرغيزية «بشكيك» خلال تواجده في رحلة سياحية.

وثمَّن السفير، التجاوب العاجل والأبوي من القيادة الحكيمة لحالة الهاملي؛ حيث صدرت الأوامر بتأمين طائرة إخلاء طبي لنقل المواطن إلى المملكة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والطبية لمثل هذه الحالات.

وفي سياق هذا الاهتمام، وجَّه السفير الشكر والتقدير لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وإلى المسؤولين كافة بالوزارة، على متابعتهم الدائمة للمواطنين خارج المملكة وتوجيهاتهم بالعناية وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في الخارج، مؤكدًا أن صدور التوجيهات بنقل المواطن السعودي، وما حظي به من متابعة واهتمام خلال تواجده في الجمهورية القرغيزية يأتي امتدادًا للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للمواطنين داخل المملكة وخارجها.