وكيل شؤون المسجد الحرام  يصدر 5 توجيهات للتسهيل على ضيوف الرحمن

تفقد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، اليوم السبت، المصلى الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، واطلع على الخدمات المقدمة بداخله. والتقى المنصوري، عددًا من الزوار من هذه الفئة، مستمعًا لآرائهم وملاحظاتهم، التي تُسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

جاء ذلك خلال جولة المنصوري، التفقدية على الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية محمد بن حسن باتي، ومساعده عبدالحفيظ بن بريك الثبيتي، إضافة إلى مدير وحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد بن علي البركاتي.

وفي الختام وجَّه المنصوري، بحسن استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وحفاوة الترحيب بهم، وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد الحرام، وتقديم الرعاية الكاملة واللازمة لهم؛ لضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتسهيل جميع الإمكانات لهم؛ كي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة.

ووجَه المنصوري أيضًا، بتعزيز الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لهم وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يُحقق تطلعات القيادة، سائلًا المولى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يبارك جهود القائمين على تلك الخدمات.