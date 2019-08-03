«البيئة» تُحدد 8 ضوابط لدخول الأضاحي المشاعر المقدسة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، 8 ضوابط لدخول الأضاحي للمشاعر المقدسة؛ حفاظًا على صحة الحجاج ولضمان سلامة الأضاحي من الأمراض.

وعبر صفحتها الرسمية، تساءلت الوزارة، لماذا 8 ضوابط لدخول الأضاحي للمشاعر المقدسة؟ وأجابت: لمتابعة الحالة الصحية للمواشي من خلال فروع الوزارة في محافظات جدة والجموم والليث، التقدم بطلب الحصول على فسح للمواشي، شهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز.

وعن الأسباب التالية لعملية الضوابط، قالت: لتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، والتوقيع على التعهد الخاص بالرفق بالحيوان، وسحب العينات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، والتفتيش من قبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل مكة، لافتة إلى أنه لهذه الأسباب تم السماح بدخول المواشي بداية من 13 ذو القعدة 1440 هـ.

وفي سياق ذي صلة، بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الجمعة، حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقرات الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة.

يأتي ذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية المفروضة؛ للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، خلال فترة وجود الحجاج بها وحتى مغادرتهم.

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وأوضح المقدم محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج، أن القرار سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ حيث ستتم مصادرة كل ما يتم ضبطه من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهو وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وأشار المقدم الحمادي إلى وجود تنسيق كامل بين الأمن العام والدفاع المدني في تنفيذ قرار الحظر؛ حيث يتولى الأمن العام مسؤولية منع وصول أسطوانات الغاز إلى المشاعر، فيما تتولى فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني متابعة عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقرات الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر.

وطالب مؤسسات الحج والطوافة وبعثات الحج ومجموعات الخدمة الميدانية للحجيج، الالتزام بحظر دخول واستخدام الغاز المسال بالمشاعر حفاظًا على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

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