حملات دعوية تبين مقاصد الحج وأهمية السلوك الأخلاقي

فيما كثّف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة برامجه الدعوية والإرشادية خلال موسم الحج بإقامة عددٍ من المحاضرات التي تُبين جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتأمين ورعاية الحج والعمرة والحرمين الشريفين للقاصدين، جندت الوزارة عددًا من الدعاة والمرشدين بمسجد الميقات في وادي السيل «ميقات قرن المنازل» وكذلك مسجد الميقات بوادي محرم، يعملون على مدار الساعة للرد على أسئلة واستفسارات الحجاج حول الحج وأحكامه والطريقة الصحيحة لأدائه.

مقاصد الحج

قال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم الخامري، إن «ذلك يأتي ضمن فعاليات الحملة الدعوية الإرشادية (الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ) التي أطلقها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتنفذها الوزارة لأول عام، وتستمر حتى نهاية موسم الحج». وأضاف أن «الحملة تهدف إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفية أو سياسية، والتأكيد على ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج».

السلوك الأخلاقي

أبان الخامري أن «الحملة الإرشادية تركز على بيان ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وبيان أهمية العناية بالسلوك الأخلاقي ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدماتية التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أن السكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤولية المرأة في التوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها»، مضيفا أن «هذه الحملة تستهدف الحجاج والمواطنين والمقيمين ومختلف شعوب العالم».

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محاضرات دعوية

أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أن عددًا من المشايخ سيقومون بإلقاء عددٍ من المحاضرات، في جامع الراجحي بحي النسيم، اعتباراً من السبت 12/2 وحتى الثلاثاء 12/5، عقب صلاة المغرب، وهم: عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن علي العبداللطيف، وعميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة بجامعة الإمام فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، ومدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور عزام بن محمد الشويعر.

ميقاتا الطائف

بين الخامري أن الوزارة جندت عددًا من الدعاة والمرشدين بميقاتي قرن المنازل ووادي محرم للتوعية والرد على أسئلة واستفسارات الحجاج حيال الحج والأمور المتعلقة به، حيث يعمل الدعاة والمرشدون بالميقاتين على مدار الساعة في أماكن مخصصة لهم سواءً داخل مسجد الميقاتين أو في الساحات المحيطة بهما، ويقومون بالإجابة على استفسارات الحجاج، كما يقومون بإلقاء الخطب التوعوية والإرشادية عقب الصلوات، لافتا إلى أن مكاتب الدعوة في الميقاتين إضافة إلى الأعمال الدعوية والإرشادية تقوم بتوزيع المطبوعات والكتب الدعوية والتوعوية، حيث تم من بداية العمل في مهمة الحج توزيع أكثر من 20 ألف كتاب ومطبوعة على الحجاج بعدة لغات، منها: العربية، التركية، الأوردو، الإنجليزية. يذكر أن محافظة الطائف يقع في حدودها الإدارية ميقاتان هما: ميقات «قرن المنازل» الواقع على طريق السيل الكبير، ويوازيه ميقات «وادي محرم» الواقع على طريق الهدا، والطريقان يربطان المحافظة بالعاصمة المقدسة.