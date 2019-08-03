تركي بن طلال يرعى ورشة دور المراقب الميداني

أشاد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالدور الذي يقوم به المراقبون الميدانيون من منسوبي لجان التعديات، والأمانة والبلديات، والعمل، والسياحة، والتجارة، وذلك بهدف دعمهم وتحفيزهم، وبحث ما يواجههم من مشكلات أثناء العمل الميداني، لضمان سير الأعمال بالشكل الصحيح، مبينا أن القيادة تولي المراقبين جل اهتمامها، وذلك من خلال إقامة الدورات وورش العمل وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن الاهتمام بالمراقبين من منسوبي الإدارات الحكومية لا يقل أهمية عما توليه القيادة من دعم واهتمام لرجال الأمن المشاركين على الحدود. جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل (دور المراقب الميداني وأهميته) التي نظمتها إمارة منطقة عسير على مسرح الإمارة لأكثر من 500 مراقب ميداني بالإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة. وبدأت الورشة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك كرم الأمير تركي بن طلال المراقب الميداني عبدالله ظافر الشهراني من منسوبي بلدية صمخ، وذلك نظير ما قام به من جهود مميزة في عمله، وتكريمه بعد قيام أحد المواطنين بالاعتداء عليه أثناء أداء عمله الميداني، حيث تم إحضار المعتدي من مقر إيقافه وقدم الاعتذار للمراقب الشهراني أمام الجميع. بعد ذلك بدأت ورشة العمل التي تناولت عددا من المحاور الرئيسية لمهنة المراقبين الميدانيين، في مقدمتها مهارات التعامل مع المستفيدين، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، إلى جانب التحديات التي تواجه المراقب الميداني وطرق معالجتها.



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