حج / مستشفى “منى الشارع الجديد” يكمل جاهزيته لخدمة حجاج بيت الله الحرام



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

أكمل مستشفى منى الشارع الجديد، في مشعر منى جاهزيته، لتقديم خدمات صحية متكاملة للحجاج، في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لتتيح لضيوف الرحمن أداء نسكهم براحة وطمأنينة.

وأوضحت وزارة الصحة أن السعة السريرية للمستشفى الذي يعد أحد المستشفيات الأربعة في مشعر منى تبلغ 50 سريرًا، إضافة إلى 14 سريرًا للعناية المركّزة، وسريرين لغرف العزل، و18 سريرًا للإجهاد الحراري، و5 أسرة لغرف العزل للحالات التنفسية، و4 أجهزة لغسل الكلى.

وقالت الوزارة : إن المستشفى يحتوي على 11 عيادة خارجية عامة، إضافة إلى قسم خاص بالمناظير بكامل تجهيزاته الطبية، وتتوفر بالمستشفى عدد من الأقسام الطبية المساندة، منها قسم للمختبر مجهز بالأجهزة اللازمة التي تساعد على عمل الفحوص اللازمة وبأدق المعايير، وقسم أشعة مجهز بأحدث الأجهزة المتطورة التي تعمل على راحة الحاج المريض، كما تمّ تجهيز قسم الصيدلية وقسم الإحصاء وقسم السجلات الطبية لتقديم كل الخدمات اللازمة للمرضى.

وأشارت “الصحة” إلى أنه وضمن الخطة التشغيلية لاستقبال القوى العاملة المدرجة بحج هذا العام بالمستشفى تم تجهيز المكان الملائم لهم وتوفير سبل الراحة لاستقبال المكلفين بالعمل بالمستشفى البالغ عددهم 287 موظفًا وموظفة من الكادر الطبي والفنيين والإداريين.

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22:26ت م

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