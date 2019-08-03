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عروض سيركو أمريكانو تحبس الأنفاس في مهرجان ولي العهد للهجن
متابعات الخليج 365 - واس
انطلقت، اليوم، عروض السيرك العالمي “سيركو أمريكانو”، ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد الثاني للهجن، المقامة حاليًا في حديقة الفيصلية بالطائف، وذلك بحضور عدد كبير من الزوار.
ويعد مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف المحطة الثانية للسيرك في المملكة بعد أن قدم عروضه الأولى بمدينة الرياض.
وتحتوي عروض السيرك على العديد من الفعاليات تناسب جميع الفئات العمرية، وتمتاز هذه العروض المتعةً بالأداء العالي، ويشمل تقديم الكثير من العروض الاستعراضية والحركية والضوئية التفاعلية التي تضفي جوًا من روح المرح والمتعة والتفاعل .
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاستعداد للفعالية من خلال فريق عمل متكامل للتخطيط والإنشاء وتسخير جميع الإمكانات لإقامة فعالية بهذا الحجم حيث تم التجهيز من وقت مبكر لخيمة السيرك التي تستوعب لأكثر من 250 متفرج .
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