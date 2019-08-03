2000 ممثل يُتحفون زوار سوق عكاظ بمحاكاة مختلف العصور

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

تناولت جادة سوق عكاظ في نسخته الـ13 ، من عمر السوق ، ضمن موسم الطائف في ثوبه الجديد من خلال العروض المسرحية، والمشاهد التصورية عبر 2000 ممثل، والتي تمثل الحياة العربية القديمة، إبراز مهارات فرسان عكاظ من الشباب، وقافلة الأبل التي أضافت رونق خاص للجادة عبر الاستعانة بعالميين لتصميم الملابس القديمة في تقديم الاستعراضات المختلفة .

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وتنوعت مواضيع المسرحيات التي تحاكي حقبة الجاهلية وظهور الاسلام ومكانة الشعر في حياة العرب، وأبرزها مسرح حي عكاظ الذي كان يسمى بيوم من عكاظ، وذلك من خلال تقديم المناورات الشعرية بين عمرو بن كلثوم وعنترة وغيرهم من شعراء العصور القديمة .

كما نقلت الجادة لزوار سوق عكاظ تفاصيل الحروب القديمة بين بني عبس والتغلبيين، والبكريين، والخيّالة الذين يجوبون سوق عكاظ على ظهور خيولهم وبزي الفرسان، وقوافل الإبل التي تسير في عكاظ لتحكي حكايات تجارة مضت منذ عقود طويلة يجولون في السوق على مدار اليوم، في حين يستمتع زائر عكاظ إلى جانب محاكاة هذه العصور من ممثلين يرتدون أزياء تمثل ذلك الزمان، بمعايشة حكايات عديدة عبر مسرحيات تقدم على جادة عكاظ ، حيث يتم التقاط الصور لفرسان العرب الذين يتبارزون في الميدان، وكذا الاستمتاع بسماع قصائد الفصحى والخُطب المتنوعة .







