شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تنفذ برامج دعوية للحجاج بأكثر من 12 لغة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-03 الشؤون الإسلامية تنفذ برامج دعوية للحجاج بأكثر من 12 لغة متابعات الخليج 365 - واس تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة باللجنة الشرعية في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، العديد من البرامج الدعوية لضيوف البرنامج بأكثر من 12 لغة.

وتعمل اللجنة بتوجيه وإرشاد الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وتنفيذ برامج توعوية متكاملة ، وتوزيع الكتب والمصاحف بعدة لغات مختلفة ، وإلقاء الكلمات الوعضية وإمامة المصلين في مقرات ضيوف خادم الحرمين الشريفين. Advertisements









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