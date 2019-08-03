الخدمة ترد على استفسارات بشأن إجازة العيد

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على العديد من الاستفسارات بشأن موعد ومدة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وقالت الخدمة: إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ في القطاع العام بنهاية دوام يوم الاثنين 4 ذي الحجة، وستكون العودة للعمل يوم الأحد 17 ذي الحجة من العام 1440هـ وفقًا لتقويم أم القرى.

وأكدت المحكمة العُليا يوم 29/ 11/ 1440هـ وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة، أنه تم رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء الخميس الماضي بشهادة عدد من الشهود العدول، وبهذا يكون يوم أمس الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق للثاني من شهر أغسطس 2019م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس آب 2019م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.