- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ضرب واغتصاب سائحة في تركيا والشرطة آخر من يهتم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضرب واغتصاب سائحة في تركيا والشرطة آخر من يهتم!
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا زالت فظائع السياحة في تركيا مستمرة، وآخرها ما جرى من اعتداء على سائحة كاميرونية في أنطاكيا.
وتعرضت السائحة الكاميرونية للضرب والاغتصاب والسرقة، بعد أن خطفها 4 أشخاص علنًا واعتدوا عليها بشكل وحشي، فيما كانت الشرطة التركية هي آخر من يهتم!
وكانت سفارة المملكة في تركيا حذّرت في وقت سابق من مخاطر السفر إلى تركيا؛ نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين.
وأكّدت السفارة على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصًا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.
وحذّر عدد من رجال الأعمال من مخاطر الاستثمار في تركيا خاصة مع مماطلة الأجهزة الرسمية في إنهاء مشاكل المستثمرين العرب على وجه الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر ضرب واغتصاب سائحة في تركيا والشرطة آخر من يهتم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.