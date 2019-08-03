ضرب واغتصاب سائحة في تركيا والشرطة آخر من يهتم!

2019-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا زالت فظائع السياحة في تركيا مستمرة، وآخرها ما جرى من اعتداء على سائحة كاميرونية في أنطاكيا.

وتعرضت السائحة الكاميرونية للضرب والاغتصاب والسرقة، بعد أن خطفها 4 أشخاص علنًا واعتدوا عليها بشكل وحشي، فيما كانت الشرطة التركية هي آخر من يهتم!

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وكانت سفارة المملكة في تركيا حذّرت في وقت سابق من مخاطر السفر إلى تركيا؛ نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين.

وأكّدت السفارة على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصًا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.

وحذّر عدد من رجال الأعمال من مخاطر الاستثمار في تركيا خاصة مع مماطلة الأجهزة الرسمية في إنهاء مشاكل المستثمرين العرب على وجه الخصوص.