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2019-08-03 13 وظيفة صحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي عناية مركزة أطفال (الظهران). . أخصائي الأمراض الجلدية (الظهران). . طبيب- طب الطوارئ (الأحساء). . أخصائي أمراض الجهاز الهضمي- أطفال (الأحساء). . أخصائي أمراض النساء والتوليد (الظهران). . طبيب استشاري- طب الطوارئ (الأحساء). Advertisements . طبيب نفساني بالغين (الظهران). . أخصائي أمراض الجهاز الهضمي- أطفال (الظهران). . طبيب أطفال عام (الظهران). . طبيب عيون (الأحساء). . طبيب- الأمراض الجلدية (الأحساء). . أخصائي منسق فئة (الظهران). . جراح- الأنف والأذن والحنجرة (الأحساء). وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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