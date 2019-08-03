المملكة تخصص رابطًا جديدًا للحجاج القطريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج https://qatar1440.haj.gov.sa ، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh1440.haj.gov.sa، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مواصلة المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.