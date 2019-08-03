السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة أطاحت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العتيبية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة بعمالة مخالفة تستغل مقرا مجهولا لإعداد وجبات الإعاشة، وذلك لبيعها على الزوار والمعتمرين. وكانت عمليات الأمانة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بوجود مقر مجهول داخل عمارة سكنية بنطاق البلدية تم استغلاله لتقديم الوجبات الغذائية. وتوجهت الفرق الرقابية التابعة لمركز ريع الكحل لمعاينة الموقع، وتم الكشف عن المقر ورصده، حيث اتضح وجود مطبخ عشوائي وعمالة مخالفة تعد الأطعمة وتجهز الوجبات الغذائية الفاسدة. Advertisements مصادرة 30 كجم من اللحوم مصادرة 16 كيسا من الأرز إتلاف سلطات ومقليات ضبط سيارة مخصصة للنقل والتوزيع من نتائج العملية:



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كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ مواطن يكشف عمالة مخالفة تعد وجبات الإعاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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