تدشين أنظمة التكييف وتنقية الهواء المطورة في مسجدي نمرة والخيف اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل اليوم مشروع معالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وشملت عملية التطوير للمسجدين إعداد حل جذري لمشكلة التكييف، مع تجاوز التحديات التي واجهت المشروع التي تمثلت في ضرورة الاستفادة من هذا المشروع خلال موسم حج هذا العام مع ضيق الوقت لإنجاز ذلك دون زيادة التكاليف المالية، وجرى تجاوز ذلك بعمل خطة تنفيذ متوازية وتنسيق محكم مع مواصلة العمل وتكثيفه.

إلى ذلك يتفقد أمير المنطقة اليوم ميدانيا جاهزية القطاعات ذات العلاقة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج الحالي.

ويتجول الفيصل بالمشاعر المقدسة للوقوف عن كثب على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج في يسر وأمن وطمأنينة.

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كما تأتي الجولة انطلاقا من متابعة وحرص أمير المنطقة على جاهزية القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، والتأكد من توفر جميع ما يحقق الرعاية الشاملة للحجيج بالصورة التي تتواءم وتطلعات القيادة لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

ويرافق أمير المنطقة في الجولة رؤساء القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وأعضاء لجنة الحج المركزية، الذين سيطلعونه على الخطط والبرامج التي أعدتها الجهات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما يترأس في المشاعر اجتماعا للجنة الحج المركزية لمناقشة الخطط والبرامج التي أعدتها القطاعات لخدمة وراحة وفود الرحمن.

مشروع الوحدات في مسجد نمرة تضمن تركيب:

60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقيا 100%

122 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة

494 وحدة تكييف منفصل دولابي

عملية التطوير للمسجدين شملت:

ضخ 1.350 مليون قدم مكعب هواء في الدقيقة

سحب 70% من الهواء عن طريق مراوح الطرد

30 % عن طريق المداخل والأبواب

مشروع الوحدات في مسجد الخيف شمل تركيب: