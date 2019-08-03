بحث آليات تنفيذ خطة الإخلاء الطبي بالمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد أمس الاجتماع التنسيقي للجهات المشاركة في تنفيذ خطة الإخلاء الطبي وخطة مواجهة حوادث المواد الخطرة في حالات الطوارئ خلال موسم الحج هذا العام، للوقوف على مدى الجاهزية لاستعداد الجهات المشاركة في الخطة والخطوات التنسيقية بينها لأداء الأدوار والمهام المحددة بالخطط المعدة مسبقا في هذا الشأن، بتكامل وانسجام من أجل تحقيق السلامة العامة لحجاج بيت الله الحرام.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للعمليات اللواء خالد العودة بمبنى المديرية العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة إلى الإمكانيات التي وفرت لتنفيذ خطط الإخلاء الطبي، وإعداد الفرق الطبية والإسعافية المشاركة، والاطلاع على مواقع تمركزها في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، والساحات المحيطة به، خاصة في أوقات الذروة كأيام التروية، وعرفة والعيد، والتشريق.

كما ناقش إجراءات دعم فرق الإخلاء الطبي بالفرق الطبية والإسعافية خلال يوم عرفة، التي تتمركز في محيط مسجد نمرة وجبل الرحمة.