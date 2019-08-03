8 ضوابط لدخول المواشي إلى المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 ضوابط لدخول المواشي المحلية والأضاحي إلى المشاعر المقدسة في موسم الحج، بهدف ضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج.
وأكدت الوزارة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، داعية جميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم لمكة المكرمة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية، لمطابقتها على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة. وشددت على أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل.
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