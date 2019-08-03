مسك تدرب متطوعي هيئة الرياضة على فنون التعامل مع الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أنهت مؤسسة مسك الخيرية أمس ورشة عمل «مسك المشاعر» لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج والموجهة لمتطوعي المركز التطوعي لخدمة الحجاج والتابع للهيئة العامة للرياضة بمنى.

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وتعرف المشاركون على فنون التعامل مع الحجاج في الميدان عبر ورشة معرفية مهارية سلوكية تعنى بالجوانب النظرية والتدريبية تختص بتدريب الشباب الراغب في ممارسة العمل التطوعي تدريبا نوعيا في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج، بهدف إثراء معارفهم ومهاراتهم تجاه ضيوف بيت الله الحرام.

وأقيمت الورشة في أكاديمية مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حيث شارك في إدارتها عدد من مدربي مؤسسة مسك الخيرية.

مهارات أساسية بالورشة