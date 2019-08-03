السعودية | وصول الدفعة الثانية من أسر ضحايا هجوم نيوزيلندا للحج

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شكرا لقرائتكم وصول الدفعة الثانية من أسر ضحايا هجوم نيوزيلندا للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم السبت، الدفعة الثانية من أسر مصابي وقتلى هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم ضمن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة".
ونقل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للحجاج.
وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الصامل أن السعودية "تقف مع جميع المسلمين بالعالم، وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقدم في سبيل ذلك الغالي والنفيس ابتغاء مرضاة الله"، مبيناً أن "الاستضافة للحج تجسيد لعطاءات القيادة الرشيدة ودورها في تلمس حاجات المسلمين بالعالم".
من جانبهم، قدم الحجاج شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كرمه وحفاوة الاستقبال الذي لقوه من أبناء السعودية، مؤكدين أن هذه المبادرة ساهمت في تضميد جراحهم وتخفيف مصابهم بفقد ذويهم في الهجوم الإرهابي.
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