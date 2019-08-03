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محمد بن مسعود - الدمام - نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لذوي الرقيب أول "عايش صغير الصبياني"، أحد أفراد الدفاع المدني بمحافظة جدة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد الصبياني عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على مواساته إياهم.
، "المنتشري" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي "الرقيب عايش الصبياني" ،
المصدر : الخليج 365
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