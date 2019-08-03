، "المطيري " أول سعودي يحصل على ماجستير التدريب في المبارزة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - حصل المدرب السعودي للمبارزة ماجد المطيري على درجة الماجستير في تدريب المبارزة، بوصفه أول سعودي يحصل على أكبر شهادة تدريب في المبارزة؛ وذلك بعد اجتيازه الاختبارات التي أُجريت أمس في مدينة أتلانتا الأمريكية.
والتحق المطيري بالدورة التدريبية الدولية التي نظمتها الجمعية الأمريكية لمدربي المبارزة الأسبوع الماضي في مدينة أتلانتا الأمريكية، بترشيح ودعم من معهد إعداد القادة، وإشراف الاتحاد السعودي للمبارزة، واستمرت لمدة 7 أيام، بمشاركة 24 مدربًا من جميع أنحاء العالم، وشملت اختبارات متعددة المستويات، عملية ونظرية وفنية وتحريرية، لمدة 12 ساعة يوميًّا.
وتأتي الدورة ضمن خطة الاتحاد السعودي للمبارزة في تطوير اللعبة من جميع النواحي التدريبية والتحكيمية والإدارية.
وأكد الحكم ماجد المطيري أن دعم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للمبارزة ومعهد إعداد القادة هو الذي حقق حلمه الذي كان يراوده منذ سنوات. مشيرًا إلى أنه سيقدم أفضل ما تعلمه على أرض الواقع لخدمة رياضة المبارزة السعودية لتحقيق إنجازات باسم الوطن، وذلك في ظل الخطوات التطويرية السريعة لرياضة السعودية.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 09:30 PM
حصل المدرب السعودي للمبارزة ماجد المطيري على درجة الماجستير في تدريب المبارزة، بوصفه أول سعودي يحصل على أكبر شهادة تدريب في المبارزة؛ وذلك بعد اجتيازه الاختبارات التي أُجريت أمس في مدينة أتلانتا الأمريكية.
والتحق المطيري بالدورة التدريبية الدولية التي نظمتها الجمعية الأمريكية لمدربي المبارزة الأسبوع الماضي في مدينة أتلانتا الأمريكية، بترشيح ودعم من معهد إعداد القادة، وإشراف الاتحاد السعودي للمبارزة، واستمرت لمدة 7 أيام، بمشاركة 24 مدربًا من جميع أنحاء العالم، وشملت اختبارات متعددة المستويات، عملية ونظرية وفنية وتحريرية، لمدة 12 ساعة يوميًّا.
وتأتي الدورة ضمن خطة الاتحاد السعودي للمبارزة في تطوير اللعبة من جميع النواحي التدريبية والتحكيمية والإدارية.
وأكد الحكم ماجد المطيري أن دعم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للمبارزة ومعهد إعداد القادة هو الذي حقق حلمه الذي كان يراوده منذ سنوات. مشيرًا إلى أنه سيقدم أفضل ما تعلمه على أرض الواقع لخدمة رياضة المبارزة السعودية لتحقيق إنجازات باسم الوطن، وذلك في ظل الخطوات التطويرية السريعة لرياضة السعودية.
، "المطيري " أول سعودي يحصل على ماجستير التدريب في المبارزة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "المطيري " أول سعودي يحصل على ماجستير التدريب في المبارزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.