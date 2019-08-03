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حفَّزت "الصحة" منسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية، ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم الحج.
جاء ذلك عبر رسائل نصية يومية بعبارات تحفيزية للموظفين والموظفات، قالت في إحداها: "يدًا بيد نحو موسم حج ناجح".
وفي رسالة أخرى رفعت "الصحة" من همم موظفيها بإرسال المقولة الشهيرة التي وصف بها سمو ولي العهد السعوديين قائلاً: "همتنا مثل جبال طويق".
يُشار إلى أن "الصحة" أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة، وقدمت لهم مختلف الخدمات، وهيَّأت لهم السبل كافة لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 09:14 PM
هيَّأت لهم الظروف لإنجاح موسم الحج"الصحة" تحفِّز منسوبيها لخدمة الحجاج برسائل SMS .. وتؤكد: همتنا مثل جبال طويق
حفَّزت "الصحة" منسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية، ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم الحج.
جاء ذلك عبر رسائل نصية يومية بعبارات تحفيزية للموظفين والموظفات، قالت في إحداها: "يدًا بيد نحو موسم حج ناجح".
وفي رسالة أخرى رفعت "الصحة" من همم موظفيها بإرسال المقولة الشهيرة التي وصف بها سمو ولي العهد السعوديين قائلاً: "همتنا مثل جبال طويق".
يُشار إلى أن "الصحة" أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة، وقدمت لهم مختلف الخدمات، وهيَّأت لهم السبل كافة لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
، "الصحة" تحفِّز منسوبيها لخدمة الحجاج برسائل SMS .. وتؤكد: همتنا مثل جبال طويق ،
المصدر : الخليج 365
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