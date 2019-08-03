السعودية اليوم / مقتل عنصرين إرهابيين في جبال محافظة قفصة التونسية



تونس 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

قتلت قوات مشتركة من الجيش والحرس التونسيين اليوم عنصرين إرهابيين في جبل عرباطة من محافظة قفصة وسط غرب تونس وذلك خلال عملية استباقية.

واوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن العملية ما زالت مستمرة.

// انتهى //

21:55ت م

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