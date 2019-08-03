السعودية اليوم / محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الشراحيلي



العارضة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

أدّى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم بجامع أبو بكر الصديق بإسكان روان بالعارضة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول خالد بن علي شراحيلي أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

ونقل محافظ العارضة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين التأكيد على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ العارضة ومساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد ركن سالم بن زاهر الشهري وعدد من ضباط وأراد حرس الحدود ومدراء الدوائر الحكومية ومشائخ وجموعاً من أهالي العارضة.

// انتهى//

21:47ت م

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